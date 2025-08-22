Гарантії безпеки Україні — Рютте пояснив, якими вони будуть

Марк Рютте та Володимир Зеленський. Фото: Олександр Самойленко

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив, які повинні бути гарантії безпеки для України. За його словами, вони мають застерігати російського диктатора Володимира Путіна від нападу будь-коли.

Про це Марк Рютте заявив на пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у Києві у пʼятницю, 22 серпня.

Гарантії безпеки для України

За словами Рютте, важливо, що США, Україна та Європа працюють разом. Він зазначив, що є домовленість про два шари безпекових гарантій:

перший — встановлення мирної угоди або припинення вогню;

другий — це те, що нададуть США та Європа.

"Тож перший шар буде для того, щоб ЗСУ були максимально посиленими. Щоб вони витримали будь-які труднощі. Другий шар — це те, що нададуть США та Європа. Над цим ми власне і працюємо", — додав Рютте.

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що наразі зарано говорити, скільки країн зможуть надати гарантії безпеки для України.

Крім того, український лідер заявив, що зупинити російського диктатора Володимира Путіна можуть лише США та західні партнери.