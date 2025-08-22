Гарантии безопасности Украине — Рютте объяснил, какими они будут

Марк Рютте и Владимир Зеленский. Фото: Александр Самойленко

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, какие должны быть гарантии безопасности для Украины. По его словам, они должны предостерегать российского диктатора Владимира Путина от нападения в любое время.

Об этом Марк Рютте заявил на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве в пятницу, 22 августа.

Гарантии безопасности для Украины

По словам Рютте, важно, что США, Украина и Европа работают вместе. Он отметил, что есть договоренность о двух слоях гарантий безопасности:

первый — установление мирного соглашения или прекращение огня;

второй — это то, что предоставят США и Европа.

"Поэтому первый слой будет для того, чтобы ВСУ были максимально усиленными. Чтобы они выдержали любые трудности. Второй слой — это то, что предоставят США и Европа. Над этим мы, собственно, и работаем", — добавил Рютте.

Напомним, Зеленский отметил, что пока рано говорить, сколько стран смогут предоставить гарантии безопасности для Украины.

Кроме того, украинский лидер заявил, что остановить российского диктатора Владимира Путина могут только США и западные партнеры.