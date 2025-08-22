Відео
Зеленський висловився про гарантії безпеки для України

Зеленський висловився про гарантії безпеки для України

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 15:09
Гарантії безпеки для України — Зеленський зробив заяву
Володимир Зеленський. Фото: Олександр Самойленко

Президент Володимир Зеленський висловився про гарантії безпеки для України. За його словами, наразі він не знає, скільки країн зможуть надати гарантії.

Про це український лідер на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Києві у пʼятницю, 22 серпня.

Гарантії безпеки

"Різні країни з різними з різними обсягами допомоги з різними можливостями. Поки зарано говорити, хто може дати своїх військових, хто розвідку, хто присутній морі, хто в небі, а хто готовий фінансувати", — зауважив Зеленський.

За його словами, деякі країни через свою Конституцію не можуть бути присутніми в будь-яких видах, але готові фінансувати. 

Зеленський навів приклад Туреччини, яка заявила на останній зустрічі, що хоче бути частиною гарантій безпеки для України в частині моря. 

"Тому поки зарано говорити про всі країни. Інфраструктура буде написана, а потім ми будемо розуміти, хто та чим зможе допомогти", — додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Україна не розглядає Китай як можливого гаранта безпеки після закінчення війни проти Росії.

Раніше глава держави заявив, що США не змінювали курс щодо членства України в НАТО. Крім того, Вашингтон підтримує євроінтеграцію країни.

Володимир Зеленський війна НАТО Україна Марк Рютте гарантії безпеки
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
