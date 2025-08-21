Відео
Головна Новини дня Відмова від НАТО за гарантії — що відповів Зеленський

Відмова від НАТО за гарантії — що відповів Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 12:50
Зеленський: США не змінювали курс щодо НАТО для України
Володимир Зеленський. Фото: Допис Зеленського у Telegram.

Володимир Зеленський заявив, що політика США щодо членства України в НАТО не зазнала змін, і Вашингтон натомість підтримує євроінтеграцію Києва. Водночас він наголосив на необхідності сильних гарантій безпеки, які могли б працювати за логікою, подібною до п’ятої статті НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Читайте також:

Позиція щодо НАТО і формату гарантій

Президент підкреслив, що під час зустрічі з журналістами озвучив сигнал від союзників: рішення щодо розширення Альянсу ухвалюють самі члени НАТО, а Росія не має права накладати вето. Він також підтвердив, що США не змінювали своєї лінії щодо членства України, але готові підтримувати інтеграцію до ЄС і працювати над гарантіями безпеки.

"Політика США — не брати Україну в НАТО. Це було і до президента Трампа. У цьому немає ніяких новин. Вони чіткі в цьому. І чіткі в тому, що підтримують, щоб Україна була в Європейському Союзі. Це їхні дві позиції. Тому вони так і кажуть — подібно до 5 статті, але це має бути сильним рішенням. У Ізраїля ж є відповідні гарантії. Якщо є сильні гарантії від США, то вони працюють", — зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський окремо послався на позицію керівництва НАТО, підкресливши відсутність у Москви будь-якого "права вето" на рішення союзників. На його переконання, у цьому питанні між Києвом і штаб-квартирою Альянсу існує спільне бачення.

"Це рішення союзників, і у нас тут спільне бачення", — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також пояснив логіку перемовин щодо гарантій: Україна хотіла отримати розуміння їхньої архітектури протягом 7–10 днів і провести тристоронню зустріч, тоді як президент США запропонував іншу послідовність — тристоронній формат після двосторонньої зустрічі України з РФ. Попри це, сторони домовилися надалі працювати над "інфраструктурою" гарантій, подібною до п’ятої статті.

"Ми хочемо отримати розуміння архітектури гарантій безпеки протягом 7–10 днів. І з розумінням отримати зустріч у тристоронньому форматі. Такою була моя логіка. Президент Трамп запропонував трохи іншу логіку: тристоронню зустріч через двосторонню. [...] Але потім всі ми домовилися, що все одно ми працюємо над гарантіями безпеки, отримуємо цю приблизну інфраструктуру – подібну до статті 5. І те, що ми сьогодні маємо, — політична підтримка цього", — підкреслив Володимир Зеленський.

За словами президента, Київ і надалі наполягатиме на максимально міцних і швидко застосовних безпекових зобов’язаннях від партнерів. Він додав, що остаточні формати залежатимуть від узгодження з союзниками та практичних механізмів реалізації.

Нагадаємо, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що саміт Альянсу у 2026 році відбудеться в Туреччині: захід заплановано на 7–8 липня в президентській резиденції в Анкарі.

Європейські столиці активно обговорюють новий формат безпекових гарантій для України. Ініціативу просуває прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Володимир Зеленський НАТО Дональд Трамп Україна ЄС
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
