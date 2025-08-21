Відео
Мелоні пропонує Україні "міністаттю 5" без вступу до НАТО

Мелоні пропонує Україні "міністаттю 5" без вступу до НАТО

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 08:01
Мелоні хоче надати Україні гарантії НАТО без членства
Президент США Дональд Трамп виступає поруч із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Фото:

Європейські столиці активно дискутують новий формат безпекових гарантій для України, що передбачатиме обов’язок союзників протягом 24 годин ухвалити рішення про підтримку Києва у випадку нового військового нападу. Ініціативу просуває прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, яка запропонувала створити механізм колективної допомоги, схожий по суті на статтю 5 НАТО, але без офіційного членства України в Альянсі.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Читайте також:

Україні пропонують безпеку, як в НАТО без участі в Альянсі

За даними джерел, обговорюваний варіант передбачає як швидке надання оборонної та економічної допомоги, так і зміцнення Збройних сил України чи застосування санкцій проти агресора. При цьому поки що незрозуміло, чи включатиме план відправку військових контингентів на територію України. Відомо, що одним із можливих "натяків" для такої ініціативи стане вже підписана у 2024 році двостороння угода між Римом і Києвом про взаємну безпеку.

Ідея з’явилася на тлі зустрічі у Вашингтоні, де президент США Дональд Трамп, Володимир Зеленський та європейські лідери узгодили чіткіші гарантії для України. Трамп підтвердив, що США не планують відправляти своїх військових, однак готові забезпечити повітряну підтримку. 

Водночас деякі країни Європи паралельно вивчають інші варіанти, зокрема можливість направлення французьких і британських військ у межах майбутньої мирної угоди. Мелоні ж наполягає, що новий механізм може стати більш стійким і дієвим рішенням, ніж постійне розміщення військ на території України. Вона підкреслює, що її ініціатива має на меті створення "моста" між Вашингтоном і Європою, зберігаючи єдність Заходу та водночас стримуючи подальшу агресію.

Італійський міністр оборони Гвідо Крозетто уточнив, що остаточний формат гарантій ще визначається, але наголосив: участь НАТО посилила б ефект стримування. Анонімне джерело зазначило, що пропозиція Мелоні стала несподіванкою для частини дипломатів, проте у Римі переконані, що саме такий підхід дозволить Україні отримати захист, максимально наближений до стандартів Альянсу.

Нагадаємо, про захист України за стандартами НАТО Джорджа Мелоні говорила ще у березні 2025 року. 

Тим часом голова Верховної Ради України Руслан Стефанук заявив, що країна все одно не відмовиться від членства в НАТО.

НАТО переговори Дональд Трамп Україна Джорджа Мелоні безпека
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
