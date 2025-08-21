Мелони хочет предоставить Украине гарантии НАТО без членства

Президент США Дональд Трамп выступает рядом с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Фото:

Европейские столицы активно дискутируют новый формат гарантий безопасности для Украины, предусматривающий обязанность союзников в течение 24 часов принять решение о поддержке Киева в случае нового военного нападения. Инициативу продвигает премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая предложила создать механизм коллективной помощи, похожий по сути на статью 5 НАТО, но без официального членства Украины в Альянсе.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

По данным источников, обсуждаемый вариант предусматривает как быстрое предоставление оборонной и экономической помощи, так и укрепление Вооруженных сил Украины или применение санкций против агрессора. При этом пока непонятно, будет ли план включать отправку военных контингентов на территорию Украины. Известно, что одним из возможных "намеков" для такой инициативы станет уже подписанное в 2024 году двустороннее соглашение между Римом и Киевом о взаимной безопасности.

Идея появилась на фоне встречи в Вашингтоне, где президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и европейские лидеры согласовали более четкие гарантии для Украины. Трамп подтвердил, что США не планируют отправлять своих военных, однако готовы обеспечить воздушную поддержку.

В то же время некоторые страны Европы параллельно изучают другие варианты, в частности возможность направления французских и британских войск в рамках будущего мирного соглашения. Мелони же настаивает, что новый механизм может стать более устойчивым и действенным решением, чем постоянное размещение войск на территории Украины. Она подчеркивает, что ее инициатива имеет целью создание "моста" между Вашингтоном и Европой, сохраняя единство Запада и одновременно сдерживая дальнейшую агрессию.

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто уточнил, что окончательный формат гарантий еще определяется, но подчеркнул: участие НАТО усилило бы эффект сдерживания. Анонимный источник отметил, что предложение Мелони стало неожиданностью для части дипломатов, однако в Риме убеждены, что именно такой подход позволит Украине получить защиту, максимально приближенную к стандартам Альянса.

Напомним, о защите Украины по стандартам НАТО Джорджа Мелони говорила еще в марте 2025 года.

Между тем председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанук заявил, что страна все равно не откажется от членства в НАТО.