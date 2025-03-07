Прем'єрка Італії пропонує поширити п'яту статтю НАТО на Україну, але без приймання до Альянсу

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні висловила пропозицію щодо розширення дії п'ятої статті НАТО на Україну без її вступу до Альянсу. Проте про миротворців від НАТО поки що мова не йде.

Про таку свою позицію Джорджа Мелоні повідомила в соцмережі X.

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Il mio punto stampa al Consiglio europeo straordinario. pic.twitter.com/Hvpiw8XCQW — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 6, 2025

Виступаючи перед журналістами під час зустрічі лідерів Європейського Союзу в Брюсселі Мелоні зазначила, що НАТО є єдиним ефективним механізмом забезпечення гарантій миру.

Вона зазначила, що поширення дії п'ятої статті Альянсу на Україну було б дуже ефективним рішенням убезпечити Україну від майбутньої агресії.

"Це не те саме, що вступ до НАТО, але йдеться про поширення на Україну такої ж безпекової парасольки, яку мають країни НАТО. Це забезпечило б стабільні, довготривалі та реальні гарантії безпеки. Тому це одна з пропозицій, яку ми висуваємо", — заявила Мелоні.

Голова італійського уряду наголосила, що ця тема вже обговорюється і це ініціатива, над якою Італія працює і яку Мелоні просуває особисто.

Проте вона висловила скептицизм щодо відправлення військових контингентів до України й зазначила, що розгортання миротворчих місій ООН можливе лише після початку мирного процесу.

Нагадаємо, президент США розкритикував НАТО за те, що деякі країни не досягають встановленого рівня оборонних витрат у 2% ВВП. Нещодавно Трамп навіть запропонував підняти цей поріг до 5%, хоча самі США поки не витрачають стільки на оборону.