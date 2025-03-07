Премьер Италии предлагает распространить пятую статью НАТО на Украину, но без приема в Альянс

Премьер Италии Джорджа Мелони. Фото: Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказала предложение о расширении действия пятой статьи НАТО на Украину без ее вступления в Альянс. Однако о миротворцах от НАТО пока речь не идет.

О такой своей позиции Джорджа Мелони сообщила в соцсети X.

Читайте также:

Что конкретно предлагает премьер Италии

Il mio punto stampa al Consiglio europeo straordinario. pic.twitter.com/Hvpiw8XCQW — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 6, 2025

Выступая перед журналистами во время встречи лидеров Европейского Союза в Брюсселе Мелони отметила, что НАТО является единственным эффективным механизмом обеспечения гарантий мира.

Она отметила, что распространение действия пятой статьи Альянса на Украину было бы очень эффективным решением обезопасить Украину от будущей агрессии.

"Это не то же самое, что вступление в НАТО, но речь идет о распространении на Украину такого же зонтика безопасности, который имеют страны НАТО. Это обеспечило бы стабильные, долговременные и реальные гарантии безопасности. Поэтому это одно из предложений, которое мы выдвигаем", — заявила Мелони.

Глава итальянского правительства подчеркнула, что эта тема уже обсуждается и это инициатива, над которой Италия работает и которую Мелони продвигает лично.

Однако она выразила скептицизм относительно отправки военных контингентов в Украину и отметила, что развертывание миротворческих миссий ООН возможно только после начала мирного процесса.

Напомним, президент США раскритиковал НАТО за то, что некоторые страны не достигают установленного уровня оборонных расходов в 2% ВВП. Недавно Трамп даже предложил поднять этот порог до 5%, хотя сами США пока не тратят столько на оборону.