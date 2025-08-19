Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рютте сказав, у якій країні відбудеться саміт НАТО 2026

Рютте сказав, у якій країні відбудеться саміт НАТО 2026

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 23:34
Рютте заявив, що саміт НАТО 2026 відбудеться в Туреччині 7 і 8 липня
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте анонсував, що саміт НАТО 2026 року відбудеться в Туреччині. Захід відбудеться 7 і 8 липня в президентській резиденції в Анкарі.

Про це йдеться на офіційному сайті НАТО.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Рютте про саміт НАТО

"Я хочу подякувати Туреччині за організацію цієї важливої зустрічі. Туреччина вже понад 70 років є надійним союзником НАТО, роблячи неоціненний внесок у забезпечення нашої спільної безпеки", — заявив генсек Альянсу.

Рютте додав, що на наступному саміті лідери продовжать роботу з перетворення НАТО на більш "сильний, справедливий і смертоносний альянс", який готовий відповісти на критичні виклики безпеці.

Також на сайті блоку зазначили, що це вдруге, коли Туреччина прийматиме саміт НАТО після Стамбула 2004 року.

"Саміти НАТО об'єднують лідерів країн-членів Альянсу для ухвалення рішень з важливих питань, що стоять перед Альянсом", — резюмували у військовому блоці.

Нагадаємо, днями голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що членство в НАТО залишається ключовою гарантією безпеки для України. Зокрема, парламент уже ухвалив безліч законодавчих ініціатив, які спрямовані на зближення з блоком.

Також зазначимо, що в процесі можливого завершення війни США та європейські країни розробляють для України гарантії безпеки. Однак президент США Дональд Трамп сказав, що НАТО не має бути частиною цих гарантій.

Туреччина НАТО армія політики Марк Рютте Альянс
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації