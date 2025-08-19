Рютте заявив, що саміт НАТО 2026 відбудеться в Туреччині 7 і 8 липня

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте анонсував, що саміт НАТО 2026 року відбудеться в Туреччині. Захід відбудеться 7 і 8 липня в президентській резиденції в Анкарі.

Про це йдеться на офіційному сайті НАТО.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Рютте про саміт НАТО

"Я хочу подякувати Туреччині за організацію цієї важливої зустрічі. Туреччина вже понад 70 років є надійним союзником НАТО, роблячи неоціненний внесок у забезпечення нашої спільної безпеки", — заявив генсек Альянсу.

Рютте додав, що на наступному саміті лідери продовжать роботу з перетворення НАТО на більш "сильний, справедливий і смертоносний альянс", який готовий відповісти на критичні виклики безпеці.

Також на сайті блоку зазначили, що це вдруге, коли Туреччина прийматиме саміт НАТО після Стамбула 2004 року.

"Саміти НАТО об'єднують лідерів країн-членів Альянсу для ухвалення рішень з важливих питань, що стоять перед Альянсом", — резюмували у військовому блоці.

Нагадаємо, днями голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що членство в НАТО залишається ключовою гарантією безпеки для України. Зокрема, парламент уже ухвалив безліч законодавчих ініціатив, які спрямовані на зближення з блоком.

Також зазначимо, що в процесі можливого завершення війни США та європейські країни розробляють для України гарантії безпеки. Однак президент США Дональд Трамп сказав, що НАТО не має бути частиною цих гарантій.