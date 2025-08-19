Видео
Рютте сказал, в какой стране пройдет саммит НАТО 2026

Рютте сказал, в какой стране пройдет саммит НАТО 2026

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 23:34
Рютте заявил, что саммит НАТО 2026 пройдет в Турции 7 и 8 июля
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: x.com/SecGenNATO

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал, что саммит НАТО 2026 года пройдет в Турции. Мероприятие состоится 7 и 8 июля в президентской резиденции в Анкаре.

Об этом говорится на официальном сайте НАТО.

Читайте также:

Что сказал Рютте про саммит НАТО

"Я хочу поблагодарить Турцию за организацию этой важной встречи. Турция уже более 70 лет является надежным союзником НАТО, внося неоценимый вклад в обеспечение нашей общей безопасности", — заявил генсек Альянса.

Рютте добавил, что на следующем саммите лидеры продолжат работу по превращению НАТО в более "сильный, справедливый и смертоносный альянс", который готов ответить на критические вызовы безопасности.

Также на сайте блока отметили, что это во второй раз, когда Турция будет принимать саммит НАТО после Стамбула в 2004 году.

"Саммиты НАТО объединяют лидеров стран-членов Альянса для принятия решений по важным вопросам, стоящим перед Альянсом", — резюмировали в военном блоке.

Напомним, на днях глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что членство в НАТО остается ключевой гарантией безопасности для Украины. В частности, парламент уже принял множество законодательных инициатив, которые направлены на сближение с блоком.

Также отметим, что в процессе возможного завершения войны, США и европейские страны разрабатывают для Украины гарантии безопасности. Однако президент США Дональд Трамп сказал, что НАТО не должно быть частью этих гарантий.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
