Рютте заявил, что саммит НАТО 2026 пройдет в Турции 7 и 8 июля

Рютте сказал, в какой стране пройдет саммит НАТО 2026
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал, что саммит НАТО 2026 года пройдет в Турции. Мероприятие состоится 7 и 8 июля в президентской резиденции в Анкаре.
Об этом говорится на официальном сайте НАТО.
Что сказал Рютте про саммит НАТО
"Я хочу поблагодарить Турцию за организацию этой важной встречи. Турция уже более 70 лет является надежным союзником НАТО, внося неоценимый вклад в обеспечение нашей общей безопасности", — заявил генсек Альянса.
Рютте добавил, что на следующем саммите лидеры продолжат работу по превращению НАТО в более "сильный, справедливый и смертоносный альянс", который готов ответить на критические вызовы безопасности.
Также на сайте блока отметили, что это во второй раз, когда Турция будет принимать саммит НАТО после Стамбула в 2004 году.
"Саммиты НАТО объединяют лидеров стран-членов Альянса для принятия решений по важным вопросам, стоящим перед Альянсом", — резюмировали в военном блоке.
Напомним, на днях глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что членство в НАТО остается ключевой гарантией безопасности для Украины. В частности, парламент уже принял множество законодательных инициатив, которые направлены на сближение с блоком.
Также отметим, что в процессе возможного завершения войны, США и европейские страны разрабатывают для Украины гарантии безопасности. Однако президент США Дональд Трамп сказал, что НАТО не должно быть частью этих гарантий.
