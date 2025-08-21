Видео
Главная Новости дня Отказ от НАТО за гарантии — что ответил Зеленский

Отказ от НАТО за гарантии — что ответил Зеленский

Дата публикации 21 августа 2025 12:50
Зеленский: США не меняли курс по НАТО для Украины
Владимир Зеленский. Фото: Сообщение Зеленского в Telegram.

Владимир Зеленский заявил, что политика США относительно членства Украины в НАТО не претерпела изменений, и Вашингтон взамен поддерживает евроинтеграцию Киева. В то же время он отметил необходимость сильных гарантий безопасности, которые могли бы работать по логике, подобной пятой статье НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Позиция относительно НАТО и формата гарантий

Президент подчеркнул, что во время встречи с журналистами озвучил сигнал от союзников: решение по расширению Альянса принимают сами члены НАТО, а Россия не имеет права накладывать вето. Он также подтвердил, что США не меняли своей линии относительно членства Украины, но готовы поддерживать интеграцию в ЕС и работать над гарантиями безопасности.

"Политика США — не брать Украину в НАТО. Это было и до президента Трампа. В этом нет никаких новостей. Они четкие в этом. И четкие в том, что поддерживают, чтобы Украина была в Европейском Союзе. Это их две позиции. Поэтому они так и говорят — подобно 5 статье, но это должно быть сильным решением. У Израиля же есть соответствующие гарантии. Если есть сильные гарантии от США, то они работают", — отметил Владимир Зеленский.

Зеленский отдельно сослался на позицию руководства НАТО, подчеркнув отсутствие у Москвы какого-либо "права вето" на решения союзников. По его убеждению, в этом вопросе между Киевом и штаб-квартирой Альянса существует общее видение.

"Это решение союзников, и у нас здесь общее видение", — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства также объяснил логику переговоров по гарантиям: Украина хотела получить понимание их архитектуры в течение 7-10 дней и провести трехстороннюю встречу, тогда как президент США предложил другую последовательность — трехсторонний формат после двусторонней встречи Украины с РФ. Несмотря на это, стороны договорились в дальнейшем работать над "инфраструктурой" гарантий, подобной пятой статье.

"Мы хотим получить понимание архитектуры гарантий безопасности в течение 7-10 дней. И с пониманием получить встречу в трехстороннем формате. Такой была моя логика. Президент Трамп предложил немного другую логику: трехстороннюю встречу через двустороннюю. [...] Но потом все мы договорились, что все равно мы работаем над гарантиями безопасности, получаем эту примерную инфраструктуру — подобную статье 5. И то, что мы сегодня имеем, — политическая поддержка этого", — подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам президента, Киев и в дальнейшем будет настаивать на максимально прочных и быстро применимых обязательствах по безопасности от партнеров. Он добавил, что окончательные форматы будут зависеть от согласования с союзниками и практических механизмов реализации.

Напомним, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что саммит Альянса в 2026 году состоится в Турции: мероприятие запланировано на 7-8 июля в президентской резиденции в Анкаре.

Европейские столицы активно обсуждают новый формат гарантий безопасности для Украины. Инициативу продвигает премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Владимир Зеленский НАТО Дональд Трамп Украина ЕС
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
