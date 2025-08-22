Гарантии безопасности для Украины — Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский. Фото: Александр Самойленко

Президент Владимир Зеленский высказался о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, пока он не знает, сколько стран смогут предоставить гарантии.

Об этом украинский лидер сообщил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве в пятницу, 22 августа.

Гарантии безопасности

"Разные страны с разными с разными объемами помощи с разными возможностями. Пока рано говорить, кто может дать своих военных, кто разведку, кто присутствует в море, кто в небе, а кто готов финансировать", — отметил Зеленский.

По его словам, некоторые страны из-за своей Конституции не могут присутствовать в любых видах, но готовы финансировать.

Зеленский привел пример Турции, которая заявила на последней встрече, что хочет быть частью гарантий безопасности для Украины в части моря.

"Поэтому пока рано говорить обо всех странах. Инфраструктура будет написана, а потом мы будем понимать, кто и чем сможет помочь", — добавил глава государства.

Напомним, Зеленский сообщил, что Украина не рассматривает Китай как возможного гаранта безопасности после окончания войны против России.

Ранее глава государства заявил, что США не меняли курс относительно членства Украины в НАТО. Кроме того, Вашингтон поддерживает евроинтеграцию страны.