Зеленський: дипломатія США та Заходу може зупинити Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зупинити агресивні дії Володимира Путіна можуть лише дипломатичні зусилля США та їхніх західних партнерів. Зеленський зазначив, що готовий підтримати двосторонній, а потім — і трьохсторонній переговорний трек.

Дипломатія як головний інструмент



"Я не хочу, щоб ми ставили будь-які умови, які потім хтось буде використовувати як перепони до закінчення війни", — зазначив Зеленський.

Зеленський заявив, що готовий підтримати поетапний підхід до мирних переговорів. Спершу, за його словами, якщо на цьому наполягає Дональд Трамп, може відбутися двостороння зустріч із Володимиром Путіним, під час якої обговорюватимуть ключові питання безпеки та можливі умови припинення війни — хоча сам Зеленський одразу пропонував трьохсторонній формат переговорів.

Водночас Зеленський підкреслив, що наступним кроком має стати розширений формат переговорів, до якого долучиться президент США Дональд Трампа, щоб надати процесу більшої ваги та гарантій. Зеленський підкреслив, що без координації з Вашингтоном мирні зрушення неможливі.

"Давайте говорити про дату і говорити про місце", — підвів підсумки Зеленський.

