Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский ответил, кто может остановить Путина

Зеленский ответил, кто может остановить Путина

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 15:32
Зеленский: дипломатия США и Запада может остановить Путина
Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остановить агрессивные действия Владимира Путина могут только дипломатические усилия США и их западных партнеров. Зеленский отметил, что готов поддержать двусторонний, а затем — и трехсторонний переговорный трек.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Дипломатия как главный инструмент

"Я не хочу, чтобы мы ставили какие-либо условия, которые потом кто-то будет использовать как преграды к окончанию войны", — отметил Зеленский.

Зеленский заявил, что готов поддержать поэтапный подход к мирным переговорам. Сначала, по его словам, если на этом настаивает Дональд Трамп, может состояться двусторонняя встреча с Владимиром Путиным, во время которой будут обсуждаться ключевые вопросы безопасности и возможные условия прекращения войны — хотя сам Зеленский сразу предлагал трехсторонний формат переговоров.

В то же время Зеленский подчеркнул, что следующим шагом должен стать расширенный формат переговоров, к которому присоединится президент США Дональд Трамп, чтобы придать процессу большего веса и гарантий. Зеленский подчеркнул, что без координации с Вашингтоном мирные сдвиги невозможны.

"Давайте говорить о дате и говорить о месте", — подвел итоги Зеленский.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, какими должны быть гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, что эти договоренности должны стать сдерживающим фактором для Путина.

Ранее мы также информировали, что Зеленский высказался по вопросу гарантий безопасности. Он отметил, что пока сложно спрогнозировать, сколько государств смогут реально предоставить Украине такие гарантии безопасности.

Владимир Зеленский США владимир путин переговоры Дональд Трамп
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации