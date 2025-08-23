Видео
Главная Новости дня Встреча Зеленского и Путина — заместитель Чубарова назвал место

Встреча Зеленского и Путина — заместитель Чубарова назвал место

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 20:02
Переговоры Зеленского и Путина - где состоятся
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Прямой встречи Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в ближайшее время не будет. Однако вероятной площадкой для ее подготовки остается Стамбул.

Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса Рефата Чубарова Ахтем Чийгоз в эфире Вечер.LIVE.

Читайте также:

Почему Турция лучшая площадка для переговоров

Чийгоз уверен, что если и будут готовить встречу, то именно в Стамбуле. Потому что Турция имеет влияние и уже зарекомендовала себя как надежная площадка.

"Даже в Кремле отмечают, что такое событие нужно тщательно готовить. Я уверен, что если будут готовить встречу, то именно в Стамбуле. Турция имеет влияние и уже зарекомендовала себя как надежная площадка", — сказал он.

Также отмечается, что пока что в Турции могут продолжаться переговоры по гуманитарным вопросам — в частности обмена пленными и создания рабочих групп для отработки предложений.

Напомним, ранее Зеленский ответил на слухи, где он встретится с Путиным. По его словам, это произойдет точно не на территории РФ.

Также президент добавил, что РФ делает все, чтобы встречи не было.

