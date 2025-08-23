Переговори Зеленського і Путіна - де відбудуться

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Прямої зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна найближчим часом не буде. Проте ймовірним майданчиком для її підготовки залишається Стамбул.

Про це заявив заступник голови Меджлісу Рефата Чубарова Ахтем Чийгоз в ефірі Вечір.LIVE.

Чому Туреччина найкращий майданчик для переговорів

Чийгоз впевнений, що якщо і готуватимуть зустріч, то саме в Стамбулі. Бо Туреччина має вплив і вже зарекомендувала себе як надійний майданчик.

"Навіть у Кремлі наголошують, що таку подію потрібно ретельно готувати. Я впевнений, що якщо готуватимуть зустріч, то саме в Стамбулі. Туреччина має вплив і вже зарекомендувала себе як надійний майданчик", — сказав він.

Також зазначається, що поки що в Туреччині можуть тривати переговори щодо гуманітарних питань — зокрема обміну полоненими та створення робочих груп для відпрацювання пропозицій.

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів на чутки, де він зустрінеться з Путіним. За його словами, це відбудеться точно не на території РФ.

Також президент додав, що РФ робить усе, аби зустрічі не було.