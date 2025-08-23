Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зустріч Зеленського і Путіна — заступник Чубарова назвав місце

Зустріч Зеленського і Путіна — заступник Чубарова назвав місце

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 20:02
Переговори Зеленського і Путіна - де відбудуться
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Прямої зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна найближчим часом не буде. Проте ймовірним майданчиком для її підготовки залишається Стамбул.

Про це заявив заступник голови Меджлісу Рефата Чубарова Ахтем Чийгоз в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чому Туреччина найкращий майданчик для переговорів

Чийгоз впевнений, що якщо і готуватимуть зустріч, то саме в Стамбулі. Бо Туреччина має вплив і вже зарекомендувала себе як надійний майданчик.

"Навіть у Кремлі наголошують, що таку подію потрібно ретельно готувати. Я впевнений, що якщо готуватимуть зустріч, то саме в Стамбулі. Туреччина має вплив і вже зарекомендувала себе як надійний майданчик", — сказав він.

Також зазначається, що поки що в Туреччині можуть тривати переговори щодо гуманітарних питань — зокрема обміну полоненими та створення робочих груп для відпрацювання пропозицій.

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів на чутки, де він зустрінеться з Путіним. За його словами, це відбудеться точно не на території РФ. 

Також президент додав, що РФ робить усе, аби зустрічі не було.

Володимир Зеленський Туреччина володимир путін переговори війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації