Путін і Зеленський найближчим часом не зустрінуться, вважає Стубб

Стубб вважає, що Путін і Зеленський поки що не зустрінуться
Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що зустрічі українського президента Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна поки що не буде. Причина в тому, що Росія хоче продовжувати війну щонайменше до осені.
Про це він заявив в інтерв'ю Helsingin Sanomat.
Чому зустріч Путіна та Зеленського поки що малоймовірна
За словами Стубба, наразі він не бачить ознак того, що Росія хотіла б сісти за стіл переговорів для обговорення зупинки вогню або ж миру з Україною.
Видання зазначає, що це головне повідомлення, яке президент Фінляндії намагається зараз донести до президента США Дональда Трампа.
"Вони (росіяни. — Ред.) хочуть продовжувати війну щонайменше до осені, щоб максимально збільшити свої територіальні надбання", — сказав Стубб.
Він також вважає малоймовірним, що двостороння зустріч Путіна і Зеленського відбудеться найближчим часом. Причому на це натякнули, коли була зустріч Трампа з українським та європейськими лідерами в Білому домі 18 серпня.
"Якщо метою була двостороння зустріч через два тижні після Вашингтона, тобто через тиждень, у понеділок, то я вважаю її вкрай малоймовірною. Російська тактика (затягування. — Ред.) триває, — каже Стубб.
Нагадаємо, сьогодні заступник голови Меджлісу Рефата Чубарова Ахтем Чийгоз заявив, що зустрічі Зеленського і Путіна найближчим часом не буде. При цьому ймовірним майданчиком для її підготовки залишається Стамбул.
Також ми писали, що Трамп заявив, що у нього є "непогані ідеї", і, за його словами, через два тижні він обов'язково щось зробить, якщо Путін не погодиться на перемир'я.
