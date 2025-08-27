Разговор Зеленского и Стубба 27 августа - о чем говорили

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Финляндии Александром Стуббом. Стороны обсудили завершение войны в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Разговор Зеленского и Стубба — детали

"Очень хороший разговор — как и всегда, координируем наши позиции ради более весомых результатов. Наши команды активно готовят архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины, все вовлечены: европейцы, американцы, другие наши партнеры в коалиции желающих. Военные командующие, министры обороны, советники по вопросам безопасности — на разных уровнях готовим компоненты будущей безопасности", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что уже пора организовывать и формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки.

"Важное направление — отношения с Соединенными Штатами, максимальная содержательность в этих отношениях. Сейчас россияне, к сожалению, дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий. Удары по нашим городам и селам продолжаются. Каждый день новые жертвы. Россияне будут считаться только с сильным давлением в ответ на все это. Давление нужно", — добавил он.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на это. Нужны шаги именно со стороны России — шаги к реальной дипломатии.

Также глава украинского государства пригласил Стубба в Киев.

Напомним, 25 августа Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом.

Также Зеленский сообщал, что оккупанты пытаются сорвать подготовку Украины к зиме. РФ продолжает наносить удары по украинской энергетике и газодобывающей инфраструктуре.