Разговор Зеленского и Стубба 27 августа - о чем говорили

РФ дает негативные сигналы — Зеленский созвонился со Стуббом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Финляндии Александром Стуббом. Стороны обсудили завершение войны в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Разговор Зеленского и Стубба — детали
"Очень хороший разговор — как и всегда, координируем наши позиции ради более весомых результатов. Наши команды активно готовят архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины, все вовлечены: европейцы, американцы, другие наши партнеры в коалиции желающих. Военные командующие, министры обороны, советники по вопросам безопасности — на разных уровнях готовим компоненты будущей безопасности", — говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что уже пора организовывать и формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки.
"Важное направление — отношения с Соединенными Штатами, максимальная содержательность в этих отношениях. Сейчас россияне, к сожалению, дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий. Удары по нашим городам и селам продолжаются. Каждый день новые жертвы. Россияне будут считаться только с сильным давлением в ответ на все это. Давление нужно", — добавил он.
Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на это. Нужны шаги именно со стороны России — шаги к реальной дипломатии.
Также глава украинского государства пригласил Стубба в Киев.
Напомним, 25 августа Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом.
Также Зеленский сообщал, что оккупанты пытаются сорвать подготовку Украины к зиме. РФ продолжает наносить удары по украинской энергетике и газодобывающей инфраструктуре.
