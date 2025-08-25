Росія хоче зірвати опалювальний сезон в Україні — Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Росія намагається зірвати підготовку України до опалювального сезону. Окупанти продовжують завдавати ударів по українській енергетиці та газовидобувній інфраструктурі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві 25 серпня.

Зеленський висловився про удари РФ по енергетиці

Напередодні опалювального сезону російські окупанти посилюють удари по критичній інфраструктурі України, щоб ускладнити перебіг опалювального сезону та видобуток природнього газу в Україні.

"Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими. Завдає ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. До того ж, це стосується не тільки генерації електрики та тепла, а й видобутку нашого природнього газу", — заявив президент.

Однак, завдяки підтримці партнерів, зокрема Норвегії, Україні вдається забезпечувати громадян теплом та електрикою. Зеленський подякував уряду країни за співпрацю.

"Норвегія робить один із основних внесків у гарантування енергетичної безпеки України. Це відчувається. Ми дуже цінуємо допомогу Норвегії саме для закупівлі газу. Це прямо допомагає захищати життя людей, нормальні умови для життя у наших містах і наших громадах. Минулої зими щонайменше мільйон людей були з теплом завдяки нашій співпраці з Норвегією", — наголосив президент.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Норвегії прибув до Києва з офіційним візитом у понеділок, 25 серпня. Він також зустрівся з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Крім того, під час брифінгу Володимир Зеленський також відповів, що заважає його особистій зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.