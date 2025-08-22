Відео
Головна Новини дня Опалювальний сезон — експерт розповів, чи вистачить запасів газу

Опалювальний сезон — експерт розповів, чи вистачить запасів газу

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 13:17
Україна майже готова до опалювального сезону — експерт
Газотранспортна система. Фото: Фокус

Україна майже готова до проходження опалювального сезону, однак запасів газу в сховищах виявилося менше, ніж планувалося. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголосив, що країні доведеться докуповувати паливо взимку.

Про це Володимир Омельченко розповів в ефірі  Ранок.LIVE.

Читайте також:

Підготовка до опалювального сезону

За словами експерта, планувалося накопичити близько 13,2 мільярда кубометрів газу, проте фактично вийшло лише 12,5. Це означає, що певну кількість доведеться імпортувати у зимовий період. Він зазначив, що контракти на додаткові постачання потрібно підписати вже зараз, поки ціни не виросли.

"І необхідно хоча б, щоб компенсували ці збитки компанії-операторів систем розподілу на рівень інфляції. Це дуже важливо для того, щоб ми взимку змогли нормально без перебоїв пройти цей період", — сказав Омельченко.

Окрему проблему становлять фінанси обленерго. Через падіння споживання електроенергії на 35–40% суттєво скоротилися прибутки операторів. При цьому масштаби пошкоджень енергомереж лише збільшуються, що створює додатковий тиск на енергетичну систему країни.

Нагадаємо, що уряд ухвалив нові заходи підтримки для жителів прифронтових регіонів. Зокрема, Кабінет Міністрів передбачив виплати у розмірі 19 400 гривень кожному домогосподарству на купівлю дров, вугілля або торфу для опалення.

Раніше ми також інформували, що у Куп’янську Харківської області після масованих російських обстрілів відсутнє газопостачання та електроенергія. Місцеві жителі змушені готувати їжу просто неба — біля зруйнованих будинків та згорілих автомобілів.

ціни на газ опалювальний сезон газопостачання Олександр Омельченко опалення
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
