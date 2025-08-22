Украина почти готова к отопительному сезону - эксперт

Газотранспортная система. Фото: Фокус

Украина почти готова к прохождению отопительного сезона, однако запасов газа в хранилищах оказалось меньше, чем планировалось. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что стране придется докупать топливо зимой.

Подготовка к отопительному сезону

По словам эксперта, планировалось накопить около 13,2 миллиарда кубометров газа, однако фактически получилось лишь 12,5. Это означает, что определенное количество придется импортировать в зимний период. Он отметил, что контракты на дополнительные поставки нужно подписать уже сейчас, пока цены не выросли.

"И необходимо хотя бы, чтобы компенсировали эти убытки компании-операторов систем распределения на уровень инфляции. Это очень важно для того, чтобы мы зимой смогли нормально без перебоев пройти этот период", — сказал Омельченко.

Отдельную проблему составляют финансы облэнерго. Из-за падения потребления электроэнергии на 35-40% существенно сократились доходы операторов. При этом масштабы повреждений энергосетей только увеличиваются, что создает дополнительное давление на энергетическую систему страны.

Напомним, что правительство приняло новые меры поддержки для жителей прифронтовых регионов. В частности, Кабинет Министров предусмотрел выплаты в размере 19 400 гривен каждому домохозяйству на покупку дров, угля или торфа для отопления.

