Прем'єр Норвегії прибув до України — відео

Прем'єр Норвегії прибув до України — відео

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 10:02
В Україну прибув прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере
Глава ОПУ Андрій Єрмак та очільник МЗС Андрій Сибіга зустрічають у Києві прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере. Фото: кадр з відео

У понеділок, 25 серпня, до України приїхав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. На столичному вокзалі його зустріли керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Про це Єрмак повідомив у Telegram.

Читайте також:

До Києва прибув прем’єр Норвегії — деталі

"Разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою зустріли прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере", — повідомив керівник ОПУ.

А також зазначив, що для України важливо відчувати підтримку справжніх союзників.

"Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність. Вітаємо в Києві", — написав Єрмак.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Раніше Норвегія оголосила про виділення близько 7 мільярдів норвезьких крон (понад 600 мільйонів євро) на посилення протиповітряної оборони України.

