В Україну прибув прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере

Прем'єр Норвегії прибув до України — відео
У понеділок, 25 серпня, до України приїхав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. На столичному вокзалі його зустріли керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Про це Єрмак повідомив у Telegram.
До Києва прибув прем’єр Норвегії — деталі
"Разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою зустріли прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере", — повідомив керівник ОПУ.
А також зазначив, що для України важливо відчувати підтримку справжніх союзників.
"Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність. Вітаємо в Києві", — написав Єрмак.
Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
Раніше Норвегія оголосила про виділення близько 7 мільярдів норвезьких крон (понад 600 мільйонів євро) на посилення протиповітряної оборони України.
