Главная Новости дня Премьер Норвегии прибыл в Украину — видео

Премьер Норвегии прибыл в Украину — видео

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 10:02
В Украину прибыл премьер Норвегии Йонас Гар Стере
Глава ОПУ Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига встречают в Киеве премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере. Фото: кадр из видео

В понедельник, 25 августа, в Украину приехал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. На столичном вокзале его встретили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Об этом Ермак сообщил в Telegram.

"Вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой встретили премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере", — сообщил руководитель ОПУ.

А также отметил, что для Украины важно чувствовать поддержку настоящих союзников.

"Норвегия всегда рядом с нашим народом, существенно помогает оборонке, и мы ценим эту надежную солидарность. Приветствуем в Киеве", — написал Ермак.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Ранее Норвегия объявила о выделении около 7 миллиардов норвежских крон (более 600 миллионов евро) на усиление противовоздушной обороны Украины.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
