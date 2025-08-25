В Украину прибыл премьер Норвегии Йонас Гар Стере

Премьер Норвегии прибыл в Украину — видео
В понедельник, 25 августа, в Украину приехал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. На столичном вокзале его встретили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Об этом Ермак сообщил в Telegram.
В Киев прибыл премьер Норвегии — детали
"Вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой встретили премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере", — сообщил руководитель ОПУ.
А также отметил, что для Украины важно чувствовать поддержку настоящих союзников.
"Норвегия всегда рядом с нашим народом, существенно помогает оборонке, и мы ценим эту надежную солидарность. Приветствуем в Киеве", — написал Ермак.
Напомним, что недавно Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
Ранее Норвегия объявила о выделении около 7 миллиардов норвежских крон (более 600 миллионов евро) на усиление противовоздушной обороны Украины.
