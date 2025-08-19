Зеленський провів розмову з Йонасом Стере — подробиці

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 19 серпня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Обговорили спільну позицію щодо гарантій безпеки та співпрацю.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського і прем'єра Норвегії

Зеленський розповів, що під час цієї розмови лідери обмінялись оцінками зустрічей у Вашингтоні й обговорили спільну з усіма партнерами роботу щодо сильних гарантій безпеки для України.

За словами президента, Йонас відзначив, що це справді історичне досягнення: Європа ще ніколи не була такою обʼєднаною навколо України.

"Впевнені, що мир може стати надійним та тривалим, і саме гарантії безпеки — ключ до цього. Українці захистили незалежність, Україна обʼєднала багато народів і, забезпечивши сильні гарантії безпеки, точно забезпечить майбутнє для українців", — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський додав, що зараз Україна активно працює на всіх рівнях над конкретикою, над тим, якою буде архітектура гарантій, з усіма учасниками коаліції охочих, дуже предметно — зі Сполученими Штатами, і це один з найбільших результатів Вашингтону.

Крім того, вони разом з норвезьким прем'єром обговорили свої двосторонні відносини. За словами президента, країни роблять спільно багато речей. Україна цінує взаємодію Норвегії в енергетичній сфері. Зеленський і Йонас домовились найближчим часом зустрітись.

Нагадаємо, 19 серпня Зеленський обговорив з главою Євроради нові санкції проти РФ. Лідери домовилися, що й надалі тісно працюватимуть разом.

Крім того, нещодавно президент підбив підсумки переговорів у Вашингтоні, де зустрівся з Трампом та лідерами ЄС. За його словами, зустріч стала "значним кроком" на шляху до завершення війни.