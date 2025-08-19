Видео
Европа объединена — Зеленский поговорил с премьером Норвегии

Европа объединена — Зеленский поговорил с премьером Норвегии

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 18:49
Зеленский провел разговор с Йонасом Стере — подробности
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 19 августа провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Обсудили общую позицию относительно гарантий безопасности и сотрудничество.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Разговор Зеленского и премьера Норвегии

Зеленский рассказал, что во время этого разговора лидеры обменялись оценками встреч в Вашингтоне и обсудили совместную со всеми партнерами работу по сильным гарантиям безопасности для Украины.

По словам президента, Йонас отметил, что это действительно историческое достижение: Европа еще никогда не была такой объединенной вокруг Украины.

"Уверены, что мир может стать надежным и длительным, и именно гарантии безопасности — ключ к этому. Украинцы защитили независимость, Украина объединила много народов и, обеспечив сильные гарантии безопасности, точно обеспечит будущее для украинцев", — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что сейчас Украина активно работает на всех уровнях над конкретикой, над тем, какой будет архитектура гарантий, со всеми участниками "Коалиции желающих", очень предметно — с Соединенными Штатами, и это один из крупнейших результатов Вашингтона.

Кроме того, они вместе с норвежским премьером обсудили свои двусторонние отношения. По словам президента, страны делают совместно много вещей. Украина ценит взаимодействие Норвегии в энергетической сфере. Зеленский и Йонас договорились в ближайшее время встретиться.

Напомним, 19 августа Зеленский обсудил с главой Евросовета новые санкции против РФ. Лидеры договорились, что и в дальнейшем будут тесно работать вместе.

Кроме того, недавно президент подвел итоги переговоров в Вашингтоне, где встретился с Трампом и лидерами ЕС. По его словам, встреча стала "значительным шагом" на пути к завершению войны.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
