Россия хочет сорвать отопительный сезон в Украине — Зеленский сделал заявление

Россия пытается сорвать подготовку Украины к отопительному сезону. Оккупанты продолжают наносить удары по украинской энергетике и газодобывающей инфраструктуре.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве 25 августа.

Накануне отопительного сезона российские оккупанты усиливают удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы усложнить ход отопительного сезона и добычу природного газа в Украине.

"Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме. Наносит удары по нашей энергетической инфраструктуре. К тому же, это касается не только генерации электричества и тепла, но и добычи нашего природного газа", — заявил президент.

Однако, благодаря поддержке партнеров, в частности Норвегии, Украине удается обеспечивать граждан теплом и электричеством. Зеленский поблагодарил правительство страны за сотрудничество.

"Норвегия делает один из основных вкладов в обеспечение энергетической безопасности Украины. Это чувствуется. Мы очень ценим помощь Норвегии именно для закупки газа. Прямо помогает защищать жизни людей, нормальные условия для жизни в наших городах и наших общинах. Прошлой зимой по меньшей мере миллион людей были с теплом благодаря нашему сотрудничеству с Норвегией", — подчеркнул президент.

Напомним, что премьер-министр Норвегии прибыл в Киев с официальным визитом в понедельник, 25 августа. Он также встретился с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Кроме того, во время брифинга Владимир Зеленский также ответил, что мешает его личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.