Головна Новини дня Зеленський зустрівся з Келлогом — про що домовилися

Зеленський зустрівся з Келлогом — про що домовилися

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 21:23
Зеленський підбив підсумки переговорів із Келлогом
Володимир Зеленський та Кіт Келлог. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом. За його словами, Київ надзвичайно вдячний Вашингтону за послідовну підтримку та особливо цінує налаштованість президента Дональда Трампа на досягнення реального миру.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зеленський підбив підсумки переговорів із Келлогом

Зеленський підкреслив, що важливо втілити результати, досягнуті під час спільних переговорів із європейськими лідерами у Вашингтоні, зокрема у політичній, оборонній та економічній сферах. Він назвав саміт успішним та таким, що продемонстрував справжню єдність Європи й Америки.

Окремо президент наголосив на готовності США стати частиною нової безпекової архітектури для України. За його словами, спільні команди вже активно працюють над її створенням, і найближчим часом мають бути визначені ключові основи безпеки.

Під час переговорів сторони також обговорили можливі шляхи тиску на Росію, щоб змусити її перейти до реальних мирних переговорів. Зеленський зазначив, що санкції та мита мають залишатися на порядку денному, а діалог на рівні лідерів є необхідним для ухвалення ключових рішень.

У центрі уваги залишаються й питання військової співпраці. Зокрема, йдеться про угоди щодо купівлі зброї та дронів, що можуть суттєво підсилити українську армію. Україна також розраховує на активне використання механізму PURL для закупівлі американського обладнання за кошти міжнародних партнерів.

Не менш важливим Зеленський назвав гуманітарний напрям, зокрема повернення викрадених Росією українських дітей. Він висловив сподівання, що США й надалі докладатимуть особистих зусиль для розв’язання цієї проблеми.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 серпня, Володимир Зеленський повідомив про перший візит до Києва віцеканцлера та міністра фінансів Німеччини Ларса Клінгбайля.

Раніше ми також інформували, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул звернувся до президента Росії Володимира Путіна із закликом якнайшвидше провести двосторонні переговори з українським лідером Володимиром Зеленським. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
