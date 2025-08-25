Зеленский встретился с Келлогом — о чем договорились
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом. По его словам, Киев чрезвычайно благодарен Вашингтону за последовательную поддержку и особенно ценит настрой президента Дональда Трампа на достижение реального мира.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Зеленский подвел итоги переговоров с Келлогом
Зеленский подчеркнул, что важно воплотить результаты, достигнутые во время совместных переговоров с европейскими лидерами в Вашингтоне, в частности в политической, оборонной и экономической сферах. Он назвал саммит успешным и таким, что продемонстрировал настоящее единство Европы и Америки.
Отдельно президент отметил готовность США стать частью новой архитектуры безопасности для Украины. По его словам, совместные команды уже активно работают над ее созданием, и в ближайшее время должны быть определены ключевые основы безопасности.
Во время переговоров стороны также обсудили возможные пути давления на Россию, чтобы заставить ее перейти к реальным мирным переговорам. Зеленский отметил, что санкции и пошлины должны оставаться на повестке дня, а диалог на уровне лидеров необходим для принятия ключевых решений.
В центре внимания остаются и вопросы военного сотрудничества. В частности, речь идет о соглашениях по покупке оружия и дронов, которые могут существенно усилить украинскую армию. Украина также рассчитывает на активное использование механизма PURL для закупки американского оборудования за средства международных партнеров.
Не менее важным Зеленский назвал гуманитарное направление, в частности возвращение похищенных Россией украинских детей. Он выразил надежду, что США и в дальнейшем будут прилагать личные усилия для решения этой проблемы.
Напомним, что сегодня, 25 августа, Владимир Зеленский сообщил о первом визите в Киев вице-канцлера и министра финансов Германии Ларса Клингбайля.
Ранее мы также информировали, что министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом как можно быстрее провести двусторонние переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
