Зеленский подвел итоги переговоров с Келлогом

Владимир Зеленский и Кит Келлог. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом. По его словам, Киев чрезвычайно благодарен Вашингтону за последовательную поддержку и особенно ценит настрой президента Дональда Трампа на достижение реального мира.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что важно воплотить результаты, достигнутые во время совместных переговоров с европейскими лидерами в Вашингтоне, в частности в политической, оборонной и экономической сферах. Он назвал саммит успешным и таким, что продемонстрировал настоящее единство Европы и Америки.

Отдельно президент отметил готовность США стать частью новой архитектуры безопасности для Украины. По его словам, совместные команды уже активно работают над ее созданием, и в ближайшее время должны быть определены ключевые основы безопасности.

Во время переговоров стороны также обсудили возможные пути давления на Россию, чтобы заставить ее перейти к реальным мирным переговорам. Зеленский отметил, что санкции и пошлины должны оставаться на повестке дня, а диалог на уровне лидеров необходим для принятия ключевых решений.

В центре внимания остаются и вопросы военного сотрудничества. В частности, речь идет о соглашениях по покупке оружия и дронов, которые могут существенно усилить украинскую армию. Украина также рассчитывает на активное использование механизма PURL для закупки американского оборудования за средства международных партнеров.

Не менее важным Зеленский назвал гуманитарное направление, в частности возвращение похищенных Россией украинских детей. Он выразил надежду, что США и в дальнейшем будут прилагать личные усилия для решения этой проблемы.

Напомним, что сегодня, 25 августа, Владимир Зеленский сообщил о первом визите в Киев вице-канцлера и министра финансов Германии Ларса Клингбайля.

Ранее мы также информировали, что министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом как можно быстрее провести двусторонние переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.