Головна Новини дня Зеленський зустрівся з віцеканцлером Німеччини — що обговорили

Зеленський зустрівся з віцеканцлером Німеччини — що обговорили

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 19:26
Зеленський і Клінгбайль обговорили ППО, Patriot та гарантії безпеки
Ларс Клінгбайль. Фото: Handelsblatt

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перший візит до Києва віцеканцлера та міністра фінансів Німеччини Ларса Клінгбайля. Під час зустрічі сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, фінансування виробництва дронів та перспективи міжнародних програм підтримки.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Володимира Зеленського.

Читайте також:

Віцеканцлер Німеччини вперше відвідав Київ

Президент Зеленський зазначив, що ключовою темою розмови стали питання оборонної співпраці. Обговорювалися програма PURL щодо закупівлі американської зброї, придбання двох додаткових систем Patriot та постачання німецьких ЗРК IRIS-T. Українська сторона наголосила на важливості таких кроків для зміцнення безпеки держави.

Зеленський зустрівся із віцеканцлером Німеччини — що обговорили - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Обговорили посилення нашої протиповітряної оборони, фінансування українського виробництва дронів і можливості програми PURL щодо закупівлі американської зброї для нашої держави. Триває робота щодо закупівлі двох додаткових систем Patriot, а також щодо постачання додаткових ЗРК IRIS-T німецького виробництва", — повідомив Зеленський.

Окрему увагу приділили темі міжнародної дипломатії та санкційного тиску на Росію. Президент підкреслив, що розраховує на провідну роль Німеччини у формуванні безпекових гарантій для України. Він нагадав, що робота в цьому напрямку триває на рівні радників із національної безпеки.

"Розраховуємо, що Німеччина буде серед лідерів у розробці та реалізації безпекових гарантій", — додав глава держави.

Зеленський подякував уряду та народу Німеччини за підтримку у найважчі часи. Він підкреслив, що саме ця країна надала Україні найбільший обсяг допомоги серед європейських партнерів. За словами президента, це стало вагомим внеском у стійкість українського суспільства.

"Вдячний Німеччині та німецькому народу за підтримку України та найбільшу за обсягом сумарну допомогу серед країн Європи із самого початку цієї війни. Це значна підтримка наших людей, і ми за це дуже вдячні", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що віцеканцлер і федеральний міністр фінансів Німеччини Ларс Клінґбайль 25 серпня прибув до Києва з офіційним візитом та заявив про готовність Берліна продовжувати підтримку України. 

Раніше ми також інформували, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул звернувся до президента Росії Володимира Путіна із закликом якнайшвидше провести двосторонні переговори з українським лідером Володимиром Зеленським. 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
