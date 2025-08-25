Віцеканцлер Німеччини пообіцяв непохитну підтримку Україні

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Віцеканцлер та федеральний міністр фінансів Німеччини Ларс Клінґбайль 25 серпня відвідав Київ з офіційним візитом і зробив заяву щодо подальшої підтримки України. Він підкреслив, що працює у тісній співпраці з федеральним канцлером над тим, як найкраще підтримати Україну у можливому мирному процесі.

Про це повідомляє Deutshe Welle.

Міністр фінансів Німеччини зробив заяву про допомогу Україні

"Путін не повинен мати жодних ілюзій, що наша підтримка України може похитнутися. Навпаки: ми залишаємося другим за величиною у світі та найбільшим у Європі прихильником України. Як міністр фінансів, я сьогодні також даю чітку обіцянку: Україна може і надалі покладатися на Німеччину", — заявив Клінґбайль.

За його словами, йдеться не лише про українську, а й про європейську безпеку. Віцеканцлер закликав Росію припинити агресивну війну та проявити готовність до справедливого миру.

Клінґбайль наголосив, що мирні переговори неможливі без України. Він виступив за оголошення перемир’я та створення надійних гарантій безпеки, які б забезпечили тривалий мир.

"Тому необхідно оголосити перемир’я. Крім того, потрібні надійні гарантії безпеки, які забезпечать тривалий мир для України. Ми тісно координуємо наші дії на міжнародному рівні. Німеччина виконає свої зобов'язання", — запевнив віцепрем'єр.

Окремо політик звернув увагу на важливість продовження реформ в Україні, що є необхідною умовою для відновлення країни та її вступу до ЄС.

Як Німеччина допомогла Україні з лютого 2022 року

За даними Міністерства фінансів ФРН, з початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала Україні допомогу на суму близько 50,5 млрд євро. З них 25 млрд спрямували на прийом українських біженців, 17 млрд — на військову допомогу, 6,7 млрд — на цивільні програми та 1,9 млрд — на бюджетну підтримку.

Фінансовий план передбачає, що у 2025 році Німеччина виділить Україні 8,3 млрд євро військової допомоги, у 2026 році надасть 8,537 млрд, а у 2027 році — 8,53 млрд євро.

Нагадаємо, вчора, 24 серпня, міністр Канади Марк Карні заявив про виділення пакета допомоги Україні.

А міністр оборони України Денис Шмигаль розповів про нові домовленості з латвійським колегою Андрісом Спрудсом.