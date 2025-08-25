Вице-канцлер Германии пообещал непоколебимую поддержку Украине

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Вице-канцлер и федеральный министр финансов Германии Ларс Клингбайль 25 августа посетил Киев с официальным визитом и сделал заявление о дальнейшей поддержке Украины. Он подчеркнул, что работает в тесном сотрудничестве с федеральным канцлером над тем, как лучше поддержать Украину в возможном мирном процессе.

Об этом сообщает Deutshe Welle.

Министр финансов Германии сделал заявление о помощи Украине

"Путин не должен иметь никаких иллюзий, что наша поддержка Украины может пошатнуться. Наоборот: мы остаемся вторым по величине в мире и крупнейшим в Европе сторонником Украины. Как министр финансов, я сегодня также даю четкое обещание: Украина может и в дальнейшем полагаться на Германию", — заявил Клингбайль.

По его словам, речь идет не только об украинской, но и о европейской безопасности. Вице-канцлер призвал Россию прекратить агрессивную войну и проявить готовность к справедливому миру.

Клингбайль подчеркнул, что мирные переговоры невозможны без Украины. Он выступил за объявление перемирия и создание надежных гарантий безопасности, которые бы обеспечили длительный мир.

"Поэтому необходимо объявить перемирие. Кроме того, нужны надежные гарантии безопасности, которые обеспечат длительный мир для Украины. Мы тесно координируем наши действия на международном уровне. Германия выполнит свои обязательства", — заверил вице-премьер.

Отдельно политик обратил внимание на важность продолжения реформ в Украине, что является необходимым условием для восстановления страны и ее вступления в ЕС.

Как Германия помогла Украине с февраля 2022 года

По данным Министерства финансов ФРГ, с начала полномасштабного вторжения Германия предоставила Украине помощь на сумму около 50,5 млрд евро. Из них 25 млрд направили на прием украинских беженцев, 17 млрд - на военную помощь, 6,7 млрд - на гражданские программы и 1,9 млрд - на бюджетную поддержку.

Финансовый план предусматривает, что в 2025 году Германия выделит Украине 8,3 млрд евро военной помощи, в 2026 году предоставит 8,537 млрд, а в 2027 году - 8,53 млрд евро.

