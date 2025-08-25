Зеленский и Клингбайль обсудили ПВО, Patriot и гарантии безопасности

Ларс Клингбайль. Фото: Handelsblatt

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом визите в Киев вице-канцлера и министра финансов Германии Ларса Клингбайля. Во время встречи стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, финансирование производства дронов и перспективы международных программ поддержки.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Владимира Зеленского.

Вице-канцлер Германии впервые посетил Киев

Президент Зеленский отметил, что ключевой темой разговора стали вопросы оборонного сотрудничества. Обсуждались программа PURL по закупке американского оружия, приобретение двух дополнительных систем Patriot и поставки немецких ЗРК IRIS-T. Украинская сторона подчеркнула важность таких шагов для укрепления безопасности государства.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Обсудили усиление нашей противовоздушной обороны, финансирование украинского производства дронов и возможности программы PURL по закупке американского оружия для нашего государства. Продолжается работа по закупке двух дополнительных систем Patriot, а также по поставке дополнительных ЗРК IRIS-T немецкого производства", — сообщил Зеленский.

Отдельное внимание уделили теме международной дипломатии и санкционного давления на Россию. Президент подчеркнул, что рассчитывает на ведущую роль Германии в формировании гарантий безопасности для Украины. Он напомнил, что работа в этом направлении продолжается на уровне советников по национальной безопасности.

"Рассчитываем, что Германия будет среди лидеров в разработке и реализации гарантий безопасности", — добавил глава государства.

Зеленский поблагодарил правительство и народ Германии за поддержку в самые трудные времена. Он подчеркнул, что именно эта страна предоставила Украине наибольший объем помощи среди европейских партнеров. По словам президента, это стало весомым вкладом в устойчивость украинского общества.

"Благодарен Германии и немецкому народу за поддержку Украины и наибольшую по объему суммарную помощь среди стран Европы с самого начала этой войны. Это значительная поддержка наших людей, и мы за это очень благодарны", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что вице-канцлер и федеральный министр финансов Германии Ларс Клингбайль 25 августа прибыл в Киев с официальным визитом и заявил о готовности Берлина продолжать поддержку Украины.

Ранее мы также информировали, что министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом как можно быстрее провести двусторонние переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.