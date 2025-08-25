Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский встретился с вице-канцлером Германии — что обсудили

Зеленский встретился с вице-канцлером Германии — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 19:26
Зеленский и Клингбайль обсудили ПВО, Patriot и гарантии безопасности
Ларс Клингбайль. Фото: Handelsblatt

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом визите в Киев вице-канцлера и министра финансов Германии Ларса Клингбайля. Во время встречи стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, финансирование производства дронов и перспективы международных программ поддержки.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Владимира Зеленского.

Реклама
Читайте также:

Вице-канцлер Германии впервые посетил Киев

Президент Зеленский отметил, что ключевой темой разговора стали вопросы оборонного сотрудничества. Обсуждались программа PURL по закупке американского оружия, приобретение двух дополнительных систем Patriot и поставки немецких ЗРК IRIS-T. Украинская сторона подчеркнула важность таких шагов для укрепления безопасности государства.

Зеленський зустрівся із віцеканцлером Німеччини — що обговорили - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Обсудили усиление нашей противовоздушной обороны, финансирование украинского производства дронов и возможности программы PURL по закупке американского оружия для нашего государства. Продолжается работа по закупке двух дополнительных систем Patriot, а также по поставке дополнительных ЗРК IRIS-T немецкого производства", — сообщил Зеленский.

Отдельное внимание уделили теме международной дипломатии и санкционного давления на Россию. Президент подчеркнул, что рассчитывает на ведущую роль Германии в формировании гарантий безопасности для Украины. Он напомнил, что работа в этом направлении продолжается на уровне советников по национальной безопасности.

"Рассчитываем, что Германия будет среди лидеров в разработке и реализации гарантий безопасности", — добавил глава государства.

Зеленский поблагодарил правительство и народ Германии за поддержку в самые трудные времена. Он подчеркнул, что именно эта страна предоставила Украине наибольший объем помощи среди европейских партнеров. По словам президента, это стало весомым вкладом в устойчивость украинского общества.

"Благодарен Германии и немецкому народу за поддержку Украины и наибольшую по объему суммарную помощь среди стран Европы с самого начала этой войны. Это значительная поддержка наших людей, и мы за это очень благодарны", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что вице-канцлер и федеральный министр финансов Германии Ларс Клингбайль 25 августа прибыл в Киев с официальным визитом и заявил о готовности Берлина продолжать поддержку Украины.

Ранее мы также информировали, что министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом как можно быстрее провести двусторонние переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский Германия Украина президент Patriot
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации