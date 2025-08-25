Німеччина буде виплачувати Україні 9 млрд євро — заява Ларса Клінгбайля

Ларс Клінгбайль. Фото: Reuters

Німеччина взяла на себе зобов'язання протягом двох років виплачувати Україні фінансову допомогу. Йдеться про щорічний транш у розмірі 9 мільярдів євро.

Про це заявив віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль у понеділок, 25 серпня.

Україна отримає від Німеччини фінансову допомогу

Клінгбайль наголосив на тому, що для Німеччини важливо продовжувати підтримку України, зокрема фінансову. Так, німецький уряд надасть щорічну допомогу у розмірі 9 мільярдів євро.

"Як для міністра фінансів для мене важливо закріпити підтримку України у розмірі 9 млрд євро протягом наступних двох років. Це дуже важливо для того, щоб підтримати країну", — наголосив міністр.

Крім того, Клінгбайль зауважив, що у випадку, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на припинення війни в Україні, Німеччина й надалі буде підтримувати українців.

"Ми також мусимо говорити про те, що якщо Путін захоче і далі продовжувати війну, тому що є певна віра (щодо закінчення війни — ред.) і в Німеччині, однак ми мусимо розраховувати на те, що всерйоз Путін не хоче миру. У цьому випадку федеральний уряд буде стояти на боці України", — сказав Клінгбайль.

