Головна Новини дня Німеччина щорічно виплачуватиме Україні допомогу — яку суму

Німеччина щорічно виплачуватиме Україні допомогу — яку суму

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 18:49
Німеччина буде виплачувати Україні 9 млрд євро — заява Ларса Клінгбайля
Ларс Клінгбайль. Фото: Reuters

Німеччина взяла на себе зобов'язання протягом двох років виплачувати Україні фінансову допомогу. Йдеться про щорічний транш у розмірі 9 мільярдів євро.

Про це заявив віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль у понеділок, 25 серпня.

Читайте також:

Україна отримає від Німеччини фінансову допомогу

Клінгбайль наголосив на тому, що для Німеччини важливо продовжувати підтримку України, зокрема фінансову. Так, німецький уряд надасть щорічну допомогу у розмірі 9 мільярдів євро.

"Як для міністра фінансів для мене важливо закріпити підтримку України у розмірі 9 млрд євро протягом наступних двох років. Це дуже важливо для того, щоб підтримати країну", — наголосив міністр.

Крім того, Клінгбайль зауважив, що у випадку, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на припинення війни в Україні, Німеччина й надалі буде підтримувати українців.

"Ми також мусимо говорити про те, що якщо Путін захоче і далі продовжувати війну, тому що є певна віра (щодо закінчення війни — ред.) і в Німеччині, однак ми мусимо розраховувати на те, що всерйоз Путін не хоче миру. У цьому випадку федеральний уряд буде стояти на боці України", — сказав Клінгбайль.

Нагадаємо, стало відомо, що Польща не зможе платити за інтернет Starlink для України.

А також ми писали, що Україна отримає фінансову допомогу 8,4 млрд доларів від Норвегії.

Німеччина виплати фінансова допомога Україна грошова допомога
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
