Україна
Польща не зможе оплачувати Starlink для України — яка причина

Польща не зможе оплачувати Starlink для України — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 18:22
Польща не буде платити за інтернет Starlink для України
Кароль Навроцький. Фото: Reuters

Польща більше не зможе платити за інтернет Starlink для України. Причина тому — вето президента на закон про допомогу українським біженцям.

Про це повідомив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський

Польща не буде платити за інтернет Starlink для України

Міністр у польському уряді різко відреагував на рішення президента Кароля Навроцького щодо закону про допомогу громадянам України. На його думку, президентське вето фактично може призвести до відключення України від інтернету, зокрема від критично важливого сервісу Starlink, який Польща надає країні в умовах війни.

За словами міністра, це рішення є справжнім "подарунком" для російського диктатора Володимира Путіна, адже обмеження доступу до життєво важливих сервісів безпосередньо грає на руку агресору.

Він закликав президента припинити "сліпі удари" по уряду в ім’я політичної боротьби.

"Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, і водночас допомагаєте Росії. Одні скажуть: "Ганьба!", інші: "Зрада сусіда!", — наголосив Гавковський.

Польща Україна біженці Starlink Кароль Навроцький
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
