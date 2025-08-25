Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Польша больше не сможет платить за интернет Starlink для Украины. Причина тому — вето президента на закон о помощи украинским беженцам.

Об этом сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

Польша не будет платить за интернет Starlink для Украины

Министр в польском правительстве резко отреагировал на решение президента Кароля Навроцкого относительно закона о помощи гражданам Украины. По его мнению, президентское вето фактически может привести к отключению Украины от интернета, в частности от критически важного сервиса Starlink, который Польша предоставляет стране в условиях войны.

По словам министра, это решение является настоящим "подарком" для российского диктатора Владимира Путина, ведь ограничение доступа к жизненно важным сервисам непосредственно играет на руку агрессору.

Он призвал президента прекратить "слепые удары" по правительству во имя политической борьбы.

"Вы вредите людям, которые борются за свою независимость, и одновременно помогаете России. Одни скажут: "Позор!", другие: "Измена соседу!", — подчеркнул Гавковский.

