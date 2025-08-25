Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Польша не сможет оплачивать Starlink для Украины — какая причина

Польша не сможет оплачивать Starlink для Украины — какая причина

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 18:22
Польша не будет платить за интернет Starlink для Украины
Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Польша больше не сможет платить за интернет Starlink для Украины. Причина тому — вето президента на закон о помощи украинским беженцам.

Об этом сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

Реклама
Читайте также:

Польша не будет платить за интернет Starlink для Украины

Министр в польском правительстве резко отреагировал на решение президента Кароля Навроцкого относительно закона о помощи гражданам Украины. По его мнению, президентское вето фактически может привести к отключению Украины от интернета, в частности от критически важного сервиса Starlink, который Польша предоставляет стране в условиях войны.

По словам министра, это решение является настоящим "подарком" для российского диктатора Владимира Путина, ведь ограничение доступа к жизненно важным сервисам непосредственно играет на руку агрессору.

Он призвал президента прекратить "слепые удары" по правительству во имя политической борьбы.

"Вы вредите людям, которые борются за свою независимость, и одновременно помогаете России. Одни скажут: "Позор!", другие: "Измена соседу!", — подчеркнул Гавковский.

Ранее мы писали, что для иностранцев в Польше важно знать прожиточный минимум в этой стране. Если доходы ниже него, человек считается бедным и может рассчитывать на поддержку от государства.

Также мы рассказывали, что пересекать границу Украины разрешается только через официальные пункты пропуска. Попадая в Польшу, вы одновременно входите в ЕС и Шенгенскую зону.

Польша Украина беженцы Starlink Кароль Навроцкий
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации