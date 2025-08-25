Відео
Головна Новини дня Норвегія надасть Україні фінансову допомогу — яку суму

Норвегія надасть Україні фінансову допомогу — яку суму

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 14:32
Норвегія надасть Україні 8,4 млрд доларів — Йонас Гар Стере
Йонас Гар Стере. Фото: кадр з відео

Норвегія продовжить фінансову підтримку України. Країна виділить кошти на новий транш допомоги протягом 2025 та 2026 років.

Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час брифінгу в Києві у понеділок, 25 серпня.

Читайте також:

Норвегія виділить Україні 8,4 млрд доларів

Уряд Норвегії погодить нові фінансові виплати Україні у розмірі 8,45 мільярдів доларів США. Кошти будуть виділені в рамках програми Нансена, яка передбачає цивільну та військову підтримку України протягом 2023-2030 років.

"Висока підтримка Норвегії для України буде продовжуватися 2025 та 2026 років. Це передбачає 8,45 млрд доларів США. Ця сума буде запропонована для виділення парламентом у рамках програми Нансена. І сподіваюсь, що ми зможе втримати цей рівень підтримки, власне така була пропозиція уряду", — заявив Йонас Гар Стере.

Нагадаємо, що під час брифінгу президент України Володимир Зеленський також повідомив, що Росія намагається зірвати підготовку України до зими. Натомість Норвегія надасть допомогу у закупівлі газу та енергетичному забезпеченні.

Крім того, Йонас Гар Стере відповів, як Норвегія долучиться до гарантій безпеки для України.

Норвегія фінансова допомога Україна допомога війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
