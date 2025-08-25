Норвегия предоставит Украине 8,4 млрд долларов — Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере. Фото: кадр из видео

Норвегия продолжит финансовую поддержкуУкраины. Страна выделит средства на новый транш помощи в течение 2025 и 2026 годов.

Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время брифинга в Киеве в понедельник, 25 августа.

Правительство Норвегии согласует новые финансовые выплаты Украине в размере 8,45 миллиардов долларов США. Средства будут выделены в рамках программы Нансена, которая предусматривает гражданскую и военную поддержку Украины в течение 2023-2030 годов.

"Высокая поддержка Норвегии для Украины будет продолжаться 2025 и 2026 годов. Это предусматривает 8,45 млрд долларов США. Эта сумма будет предложена для выделения парламентом в рамках программы Нансена. И надеюсь, что мы сможет удержать этот уровень поддержки, собственно такое было предложение правительства", — заявил Йонас Гар Стере.

Напомним, что во время брифинга президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что Россия пытается сорвать подготовку Украины к зиме. Зато Норвегия окажет помощь в закупке газа и энергетическом обеспечении.

Кроме того, Йонас Гар Стере ответил, как Норвегия присоединится к гарантиям безопасности для Украины.