Прем'єр пояснив, як Норвегія долучиться до гарантій безпеки

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Фото: кадр з відео

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере пояснив, як країна долучиться до гарантій безпеки. Він наголосив, що Україна має отримати сильні безпекові гарантії.

Про це Йонас Гар Стере сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у понеділок, 25 серпня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Прем'єр Норвегії про гарантії безпеки для України

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере розповів, як його країна долучиться до гарантій безпеки для України.

Під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві, Йонас Гар Стере заявив, що Україна має отримати сильні гарантії безпеки в межах мирної угоди, щоб повномасштабна війна не розпочалася знову.

Прем'єр зазначив, що Норвегія готова доєднатися до цих гарантій, зокрема тренуючи військових, посилюючи українську протиповітряну оборону (ППО) та інвестиціями в оборонні підприємства.

"Найбільш критичною гарантією безпекою для України є — надати їй серйозні оборонні спроможності, які вона зможе використати для того, щоб захистити себе в майбутньому. Зараз тривають обговорення між партнерами та союзниками щодо безпекових гарантій, які були б колективними між нами. Але ключове — це, щоб США продовжували бути залученими в ці обговорення, адже надійні гарантії безпеки — це скоординовані між Америкою та Європою", — пояснив Йонас Гар Стере.

Крім того, він додав, що обговорення, які зараз тривають між дипломатами й військовими, ще не завершені. Проте, за його словами, Норвегія бере участь у цих обговореннях.

"Але Норвегія бере участь у цих обговореннях. І ми будемо залучені до їх реалізації. Наш внесок буде залежати від спроможностей, від досвіду. Але ми беремо участь. Я думаю, що будуть дуже важливі елементи щодо тренування української армії. Буде також те, що ми робитимемо в небі, ППО, захист українського неба. І посилення спроможностей, які можуть підвищити оборонні спроможності.

Ми беремо участь в обговореннях, ми готові робити певні внески. Ми побачимо пізніше більш чітко, що це може бути. Я думаю це щось, що настане після мирної угоди. Але ми маємо зробити зараз основну гарантію — надавати тренування й оборонне обладнання", — підсумував прем'єр Норвегії.

Нещодавно Зеленський відповів на пропозицію Росії надати гарантії безпеки Україні.

Раніше лідер України сказав, що не розуміє, навіщо Росії гара нтії безпеки, адже саме РФ є країною-агресоркою.