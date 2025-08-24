Відео
Головна Новини дня РФ пропонує гарантії безпеки для України — Зеленський відреагував

РФ пропонує гарантії безпеки для України — Зеленський відреагував

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 15:59
Зеленський висловився про гарантії безпеки для України
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Росії надати гарантії безпеки Києву. Він зауважив, що необхідно гарантії, які будуть захищати країну від російських окупантів.

Про це глава держави розповів на спільній пресконференції з премʼєром Канади Марком Карні у Києві у неділю, 24 серпня.

Читайте також:

Гарантії безпеки для України

Зеленський зазначив, що Україна вже мала досвід із "Будапештським меморандумом". Росія була "гарантом безпеки", але розпочала війну.

"Тому ми не говоримо щодо гарантій безпеки від РФ. Ми говоримо про гарантії безпеки, які будуть нас захищати від РФ, від її агресії або повторення повномасштабних агресивних кроків у майбутньому. Саме тому коло повинне бути саме з тих країн, яким довіряє народ України", — розповів глава держави.

За його словами, українці довіряють країнам, які були з самого початку російської агресії. Він навів приклад країн, які:

  • накладали санкції;
  • давали зброю;
  • забезпечували гуманітарну підтримку;
  • посилювали Україну в моменти блекаутів;
  • допомагають повертати людей з полону.

"Безумовно, номер один — країни, які спроможні захистити Україну в небі, на морі, на землі. Питання на землі — присутність — для нас важливо, але рано про це говорити. Спочатку буде підготовлена інфраструктура", — каже Зеленський.

Він наголосив, що важливу роль займає українська армія. За його словами, частиною гарантій безпеки повинна бути сила ЗСУ.

Нагадаємо, Зеленський наголосив, що не розуміє, навіщо Росія вимагає гарантії безпеки для себе, оскільки є країною-агресором.

Раніше український лідер розповів, що наразі невідомо, скільки країн зможуть надати гарантії безпеки для країни.

Володимир Зеленський війна Україна Росія гарантії безпеки
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
