Зеленский высказался о гарантиях безопасности для Украины

Владимир Зеленский. Фото: кадр с видео

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на предложение России предоставить гарантии безопасности Киеву. Он отметил, что необходимы гарантии, которые будут защищать страну от российских оккупантов.

Об этом глава государства рассказал на совместной пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни в Киеве в воскресенье, 24 августа.

Зеленский отметил, что Украина уже имела опыт с "Будапештским меморандумом". Россия была "гарантом безопасности", но начала войну.

"Поэтому мы не говорим о гарантиях безопасности от РФ. Мы говорим о гарантиях безопасности, которые будут нас защищать от РФ, от ее агрессии или повторения полномасштабных агрессивных шагов в будущем. Именно поэтому круг должен быть именно из тех стран, которым доверяет народ Украины", — рассказал глава государства.

По его словам, украинцы доверяют странам, которые были с самого начала российской агрессии. Он привел пример стран, которые:

накладывали санкции;

давали оружие;

обеспечивали гуманитарную поддержку;

усиливали Украину в моменты блэкаутов;

помогают возвращать людей из плена.

"Безусловно, номер один — страны, которые способны защитить Украину в небе, на море, на земле. Вопрос на земле — присутствие — для нас важно, но рано об этом говорить. Сначала будет подготовлена инфраструктура", — говорит Зеленский.

Он подчеркнул, что важную роль занимает украинская армия. По его словам, частью гарантий безопасности должна быть сила ВСУ.

Напомним, Зеленский отметил, что не понимает, зачем Россия требует гарантии безопасности для себя, поскольку является страной-агрессором.

Ранее украинский лидер рассказал, что пока неизвестно, сколько стран смогут предоставить гарантии безопасности для страны.