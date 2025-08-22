Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ вимагає гарантій безпеки — Зеленський відреагував

РФ вимагає гарантій безпеки — Зеленський відреагував

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 16:05
Гарантіх безпеки для Росії - Зеленський відреагував на заяву Лаврова
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський заявив, що не розуміє, навіщо Росії гарантії безпеки, адже саме РФ є країною-агресором. А от Україні потрібні гарантії безпеки для того, щоб чітко знати, що Росія не нападе знову.

Про це він сказав під час спільної з генеральним серетарем НАТО Марком Рютте пресконференції.

Реклама
Читайте також:

Заява Зеленського щодо гарантій безпеки

Глава української держави заявив, що не зрозуміло, що загрожує Росії, оскільки саме вона напала на Україну.

"Гарантії безпеки Україні потрібні для того, щоб чітко ми з вами, наші діти, онуки знали, що Росія на нас не нападе. Це гарантії безпеки проти агресора… Бо агресор — Росія. Коли Росія підіймає питання щодо гарантії безпеки, я, чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали… І я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Росія нібито погодилась на гарантії безпеки для України. Однак вони повинні забезпечуватися на рівну за участю США, Китаю та ще кількох європейських країн.

Зеленський повідомив, що Україна не розглядає Китай як можливого гаранта безпеки після закінчення війни проти Росії.

Трамп і європейські лідери домовились створити спеціальну робочу групу, яка має підготувати проєкт гарантій безпеки для України. Її очолить Марко Рубіо.

Володимир Зеленський напад війна в Україні Росія гарантії безпеки
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації