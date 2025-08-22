Гарантіх безпеки для Росії - Зеленський відреагував на заяву Лаврова

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський заявив, що не розуміє, навіщо Росії гарантії безпеки, адже саме РФ є країною-агресором. А от Україні потрібні гарантії безпеки для того, щоб чітко знати, що Росія не нападе знову.

Про це він сказав під час спільної з генеральним серетарем НАТО Марком Рютте пресконференції.

Заява Зеленського щодо гарантій безпеки

Глава української держави заявив, що не зрозуміло, що загрожує Росії, оскільки саме вона напала на Україну.

"Гарантії безпеки Україні потрібні для того, щоб чітко ми з вами, наші діти, онуки знали, що Росія на нас не нападе. Це гарантії безпеки проти агресора… Бо агресор — Росія. Коли Росія підіймає питання щодо гарантії безпеки, я, чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали… І я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Росія нібито погодилась на гарантії безпеки для України. Однак вони повинні забезпечуватися на рівну за участю США, Китаю та ще кількох європейських країн.

Зеленський повідомив, що Україна не розглядає Китай як можливого гаранта безпеки після закінчення війни проти Росії.

Трамп і європейські лідери домовились створити спеціальну робочу групу, яка має підготувати проєкт гарантій безпеки для України. Її очолить Марко Рубіо.