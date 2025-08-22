Гарантии безопасности для России - Зеленский отреагировал на заявление Лаврова

Марк Рютте и Владимир Зеленский. Фото: Александр Самойленко

Президент Владимир Зеленский заявил, что не понимает, зачем России гарантии безопасности, ведь именно РФ является страной-агрессором. А вот Украине нужны гарантии безопасности для того, чтобы четко знать, что Россия не нападет снова.

Об этом он сказал во время совместной с генеральным серетарем НАТО Марком Рютте пресс-конференции.

Реклама

Читайте также:

Заявление Зеленского относительно гарантий безопасности

Глава украинского государства заявил, что не понятно, что угрожает России, поскольку именно она напала на Украину.

"Гарантии безопасности Украине нужны для того, чтобы четко мы с вами, наши дети, внуки знали, что Россия на нас не нападет. Это гарантии безопасности против агрессора... Потому что агрессор — Россия. Когда Россия поднимает вопрос о гарантиях безопасности, я, честно говоря, пока не знаю, кто им угрожает. Они на нас напали... И я не совсем понимаю, какие гарантии нужны агрессору", — сказал он.

Президент подчеркнул, что партнеры в Европе хотят, чтобы война не повторялась, а "единственный триггер в этом — это Россия".

Напомним, ранее Россия якобы согласилась на гарантии безопасности для Украины. Однако они должны обеспечиваться на равных с участием США, Китая и еще нескольких европейских стран.

Зеленский сообщил, что Украина не рассматривает Китай как возможного гаранта безопасности после окончания войны против России.

Трамп и европейские лидеры договорились создать специальную рабочую группу, которая должна подготовить проект гарантий безопасности для Украины. Ее возглавит Марко Рубио.