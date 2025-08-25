Премьер объяснил, как Норвегия присоединится к гарантиям безопасности

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Фото: кадр из видео

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объяснил, как страна присоединится к гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что Украина должна получить сильные гарантии безопасности.

Об этом Йонас Гар Стере сказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в понедельник, 25 августа, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Премьер Норвегии о гарантиях безопасности для Украины

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере рассказал, как его страна присоединится к гарантиям безопасности для Украины.

Во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, Йонас Гар Стере заявил, что Украина должна получить сильные гарантии безопасности в рамках мирного соглашения, чтобы полномасштабная война не началась снова.

Премьер отметил, что Норвегия готова присоединиться к этим гарантиям, в частности тренируя военных, усиливая украинскую противовоздушную оборону (ПВО) и инвестициями в оборонные предприятия.

"Наиболее критической гарантией безопасности для Украины является — предоставить ей серьезные оборонительные способности, которые она сможет использовать для того, чтобы защитить себя в будущем. Сейчас продолжаются обсуждения между партнерами и союзниками по безопасности гарантий, которые были бы коллективными между нами. Но ключевое — это, чтобы США продолжали быть вовлеченными в эти обсуждения, ведь надежные гарантии безопасности — это скоординированные между Америкой и Европой", — объяснил Йонас Гар Стере.

Кроме того, он добавил, что те обсуждения, которые сейчас продолжаются между дипломатами и военными, они еще не завершены. Однако, по его словам, Норвегия участвует в этих обсуждениях.

"Но Норвегия участвует в этих обсуждениях. И мы будем привлечены к их реализации. Наш вклад будет зависеть от возможностей, от опыта. Но мы участвуем. Я думаю, что будут очень важные элементы по тренировке украинской армии. Будет также то, что мы будем делать в небе, ПВО, защита украинского неба. И усиление возможностей, которые могут повысить оборонительные способности.

Мы участвуем в обсуждениях, мы готовы делать определенные взносы. Мы увидим позже более четко, что это может быть. Я думаю это что-то, что наступит после мирного соглашения. Но мы должны сделать сейчас основную гарантию — предоставлять тренировки и оборонное оборудование", — подытожил премьер Норвегии.

Недавно Зеленский ответил на предложение России предоставить гарантии безопасности Украине.

Ранее лидер Украины сказал, что не понимает, зачем России гарантии безопасности, ведь именно РФ является страной-агрессором.