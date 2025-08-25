Зеленський розкрив як Норвегія надає допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський пояснив, як саме розподіляються кошти, які надає Норвегія для підтримки України. За його словами, значна частина фінансування спрямовується безпосередньо нашій державі, проте частина ресурсів надходить європейським і американським партнерам, через яких відбувається реалізація програм допомоги.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції в Києві, де перебуває журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Яким чином Україні передає допомогу Норвегія

"Десь є не тільки програма PURL, 5-6 програм, куди Норвегія фінансує гроші, а потім вже Україна отримує відповідну зброю. І я думаю, що тут відповідні звіти повинні бути, якщо вони потрібні, від тих держав, які отримують ці гроші", — пояснив Зеленський.

Окремо глава держави зупинився на питанні виробництва українських дронів. Він підкреслив, що у цьому випадку фінансування йде безпосередньо приватним виробникам.

"Є прямий контракт з приватним виробником, там, зрозуміло, кількість дронів, якість їх, їх вартість, і відповідну кількість потім вже отримують наші військові", — зазначив президент.

Щодо цивільної допомоги, Зеленський повідомив, що за її розподіл відповідає компанія НАК "Нафтогаз".

Вона спрямовує кошти на підготовку до зими та забезпечення енергетичної стабільності для населення. Президент нагадав, що у пакеті допомоги вже було виділено 100 мільйонів євро на енергетичну підтримку, і за ці кошти "Нафтогаз" звітує як українській владі, так і Міністерству закордонних справ Норвегії.

