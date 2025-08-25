Видео
Главная Новости дня Зеленский объяснил, как расходуются средства помощи от Норвегии

Зеленский объяснил, как расходуются средства помощи от Норвегии

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 14:13
Зеленский раскрыл как Норвегия оказывает помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как именно распределяются средства, которые предоставляет Норвегия для поддержки Украины. По его словам, значительная часть финансирования направляется непосредственно нашему государству, однако часть ресурсов поступает европейским и американским партнерам, через которых происходит реализация программ помощи.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в Киеве, где находится журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Каким образом Украине передает помощь Норвегия

"Где-то есть не только программа PURL, 5-6 программ, куда Норвегия финансирует деньги, а потом уже Украина получает соответствующее оружие. И я думаю, что здесь соответствующие отчеты должны быть, если они нужны, от тех государств, которые получают эти деньги", — пояснил Зеленский.

Отдельно глава государства остановился на вопросе производства украинских дронов. Он подчеркнул, что в этом случае финансирование идет непосредственно частным производителям.

"Есть прямой контракт с частным производителем, там, разумеется, количество дронов, качество их, их стоимость, и соответствующее количество потом уже получают наши военные", — отметил президент.

Относительно гражданской помощи, Зеленский сообщил, что за ее распределение отвечает компания НАК "Нафтогаз".

Она направляет средства на подготовку к зиме и обеспечение энергетической стабильности для населения. Президент напомнил, что в пакете помощи уже было выделено 100 миллионов евро на энергетическую поддержку, и за эти средства "Нафтогаз" отчитывается как украинской власти, так и Министерству иностранных дел Норвегии.

Напомним, премьер-министр Норвегии высказался, какие гарантии безопасности страна может предоставить Украине.

Ранее также сообщалось, что Украина получит от Норвегии и Германии системы противовоздушной обороны Patriot.

