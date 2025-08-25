Германия будет выплачивать Украине 9 млрд евро — заявление Ларса Клингбайля

Ларс Клингбайль. Фото: Reuters

Германия взяла на себя обязательства в течение двух лет выплачивать Украине финансовую помощь. Речь идет о ежегодном транше в размере 9 миллиардов евро.

Об этом заявил вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль в понедельник, 25 августа.

Украина получит от Германии финансовую помощь

Клингбайль отметил, что для Германии важно продолжать поддержку Украины, в частности финансовую. Так, немецкое правительство предоставит ежегодную помощь в размере 9 миллиардов евро.

"Как для министра финансов для меня важно закрепить поддержку Украины в размере 9 млрд евро в течение следующих двух лет. Это очень важно для того, чтобы поддержать страну", — подчеркнул министр.

Кроме того, Клингбайль отметил, что в случае, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на прекращение войны в Украине, Германия и в дальнейшем будет поддерживать украинцев.

"Мы также должны говорить о том, что если Путин захочет и дальше продолжать войну, потому что есть определенная вера (относительно окончания войны — ред.) и в Германии, однако мы должны рассчитывать на то, что всерьез Путин не хочет мира. В этом случае федеральное правительство будет стоять на стороне Украины", — сказал Клингбайль.

