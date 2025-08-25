Вадефул попередив Кремль про нові санкції через затягування переговорів

МЗС Німеччини вимагає від Путіна швидко сісти за стіл переговорів
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул закликав президента Росії Володимира Путіна якнайшвидше провести двосторонні переговори з українським лідером Володимиром Зеленським. Він попередив про можливе посилення санкцій у разі відсутності прогресу.
Про це повідомляє видання Tagesschau.
ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії
"Якщо президент Путін думає, що може тягнути час, він помилився", — заявив Вадефул на зустрічі зі своїм хорватським колегою Горданом Грлічем Радманом у Загребі.
За словами міністра, тиск на Росію необхідно продовжувати.
Європейський Союз вже працює над 19-м пакетом санкцій проти Кремля, щоб посилити міжнародний тиск.
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо попередив Москву про санкції, якщо не буде укладено угоди про закінчення війни.
А на початку вересня ЄС ухвалить новий пакет санкції проти Росії. Союз тисне на країну агресорку, аби Путін погодився на перемовини.
