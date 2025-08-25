Вадефул попередив Кремль про нові санкції через затягування переговорів

Йоганн Вадефул. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул закликав президента Росії Володимира Путіна якнайшвидше провести двосторонні переговори з українським лідером Володимиром Зеленським. Він попередив про можливе посилення санкцій у разі відсутності прогресу.

Про це повідомляє видання Tagesschau.

"Якщо президент Путін думає, що може тягнути час, він помилився", — заявив Вадефул на зустрічі зі своїм хорватським колегою Горданом Грлічем Радманом у Загребі.

За словами міністра, тиск на Росію необхідно продовжувати.

Європейський Союз вже працює над 19-м пакетом санкцій проти Кремля, щоб посилити міжнародний тиск.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо попередив Москву про санкції, якщо не буде укладено угоди про закінчення війни.

А на початку вересня ЄС ухвалить новий пакет санкції проти Росії. Союз тисне на країну агресорку, аби Путін погодився на перемовини.