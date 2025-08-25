Видео
Главная Новости дня МИД Германии требует от Путина быстро сесть за стол переговоров

МИД Германии требует от Путина быстро сесть за стол переговоров

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 18:50
Вадефул предупредил Кремль о новых санкциях из-за затягивания переговоров
Иоганн Вадефул. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул призвал президента России Владимира Путина как можно быстрее провести двусторонние переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он предупредил о возможном усилении санкций в случае отсутствия прогресса.

Об этом сообщает издание Tagesschau.

Читайте также:

ЕС готовит новый пакет санкций против России

"Если президент Путин думает, что может тянуть время, он ошибся", — заявил Вадефул на встрече со своим хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом в Загребе.

По словам министра, давление на Россию необходимо продолжать.

Европейский Союз уже работает над 19-м пакетом санкций против Кремля, чтобы усилить международное давление.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио предупредил Москву о санкциях, если не будет заключено соглашение об окончании войны.

А в начале сентября ЕС примет новый пакет санкций против России. Союз давит на страну-агрессора, чтобы Путин согласился на переговоры.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
