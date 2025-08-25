Вадефул предупредил Кремль о новых санкциях из-за затягивания переговоров

Иоганн Вадефул. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул призвал президента России Владимира Путина как можно быстрее провести двусторонние переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он предупредил о возможном усилении санкций в случае отсутствия прогресса.

Об этом сообщает издание Tagesschau.

"Если президент Путин думает, что может тянуть время, он ошибся", — заявил Вадефул на встрече со своим хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом в Загребе.

По словам министра, давление на Россию необходимо продолжать.

Европейский Союз уже работает над 19-м пакетом санкций против Кремля, чтобы усилить международное давление.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио предупредил Москву о санкциях, если не будет заключено соглашение об окончании войны.

А в начале сентября ЕС примет новый пакет санкций против России. Союз давит на страну-агрессора, чтобы Путин согласился на переговоры.