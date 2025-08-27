Розмова Зеленського і Стубба 27 серпня— про що говорили

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Фінляндії Александром Стуббом. Сторони обговорили завершення війни в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Допис Володимира Зеленського.

Розмова Зеленського і Стубба — деталі

"Дуже хороша розмова — як і завжди, координуємо наші позиції заради більш вагомих результатів. Наші команди активно готують архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України, всі залучені: європейці, американці, інші наші партнери в "Коаліції охочих". Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки — на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки", — йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що уже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки.

"Важливий напрям — відносини зі Сполученими Штатами, максимальна змістовність у цих відносинах. Зараз росіяни, на жаль, дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій. Удари по наших містах і селах тривають. Щодня нові жертви. Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен", — додав він.

Президент наголосив, що Україна розраховує на це. Потрібні кроки саме з боку Росії — кроки до реальної дипломатії.

Також глава української держави запросив Стубба до Києва.

Нагадаємо, 25 серпня Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом.

Також Зеленський повідомляв, що окупанти намагаються зірвати підготовку України до зими. РФ продовжує завдавати ударів по українській енергетиці та газовидобувній інфраструктурі.