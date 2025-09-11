Стубб заявив, що Трамп має ключ до миру і чинить тиск на Путіна

Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Фінляндії Александр Стубб під час візиту до України заявив, що Дональд Трамп відіграє ключову роль у врегулюванні війни та чинить тиск на Путіна. За його словами, саме американський президент має "ключ до миру", і нині ведуться тісні консультації між Вашингтоном та європейськими лідерами щодо завершення війни.

Про це Александр Стубб заявив на спільній пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським, передає Новини.LIVE.

Стубб переконаний, що Трамп має важелі впливу на Путіна

Стубб наголосив, що головна мета — домогтися припинення вогню, після чого можна буде переходити до переговорів про умови миру. Він повідомив, що останнім часом відбулося кілька розмов із Трампом та його найближчими радниками, під час яких обговорювалися кроки до мирного врегулювання.

"Ви знаєте, що 19-й пакет розробляється тепер в Європейському Союзі. Це добра новина. Ще ліпша новина полягає в тому, що Європейський Союз і США тепер працюють на тому, як ще міцніше натиснути на економіку Росії", — сказав Стубб.

Водночас він закликав європейські держави відмовитися від закупівлі російських енергоносіїв, адже, за його словами, "платежі за газ і нафту живлять воєнну машину Кремля". Він додав, що найактивнішими покупцями російського газу та нафти є Словаччина та Угорщина.

Окремо Стубб згадав роль Організації Об’єднаних Націй, висловивши жаль з приводу того, що ООН залишається осторонь мирного процесу. Він зазначив, що, попри увагу до палестино-ізраїльського конфлікту та російської агресії проти України, саме санкційні механізми і тиск на Москву виробляються поза майданчиком ООН.

"Можливо, комусь здається, що все рухається повільно. Але ми щодня наближаємо мир", — підсумував президент Фінляндії.

